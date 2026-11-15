Khởi tố nam thanh niên chở thuốc lá lậu, gây tai nạn chết người

Ngày 15/11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Phúc (SN 2006, ngụ phường Mỹ Trà) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị can Nguyễn Hữu Phúc.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 10/2026, Phúc điều khiển xe mô tô biển số 66F2-003.97, chở thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, lưu thông với tốc độ cao trên Quốc lộ 30. Khi đến địa bàn xã An Long, xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 62H7-9402 do bà B.T.P. (SN 1965, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Cú va chạm khiến bà P. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1.470 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.