Khởi tố nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ngay trên bục giảng ở Hà Nội

Ngày 21/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với L.H.V. về tội Cố ý gây thương tích.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V., học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng ở góc lớp.

Bực tức vì bị phạt, L.H.V. đã dùng tay đánh cô giáo L.T.H., khiến nạn nhân bị gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài (Hà Nội) đã làm rõ vụ việc, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V. để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.