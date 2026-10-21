Khởi tố nam sinh hành hung nữ giáo viên ở Hà Nội

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.V. về tội Cố ý gây thương tích.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Tp.Hà Nội.

Trước đó, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V., học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

L.H.V. đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H. , gây thương tích gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V. về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.