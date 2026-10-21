Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên tại Hà Nội

Trước đó, sáng 19-10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V., học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

Bực tức vì bị phạt, trong lúc cô giáo đang giảng bài, L.H.V dùng tay đánh cô khiến cô L.T.H. bị gãy xương cánh mũi phải, đọng nhiều dịch máu bên trong, rách vách ngăn, bên ngoài mũi rách khoảng 5cm. Cô LT.H là giáo viên chủ nhiệm của V từ năm lớp 10 đến nay, đồng thời đang là giáo viên dạy bộ môn Toán lớp 12 của V đang theo học.

Nam sinh hành hung giáo viên ngay tại lớp học.

Ngay trong ngày 19-10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V. về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Về tình hình sức khỏe của nữ giáo viên, đại diện nhà trường cho biết, sức khỏe và tinh thần của cô giáo hiện đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà và dự kiến trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.

Trước đó, tối 20-10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, khiến nhiều người bức xúc. Phát hiện sự việc, nhiều học sinh trong lớp lập tức chạy lên can ngăn. Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội.