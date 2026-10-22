Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên

Hình ảnh nam sinh L.H.V đánh cô giáo. Ảnh cắt từ video.

Khi cô giáo đang giảng bài, L.H.V đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H. khiến cô bị gãy xương cánh mũi phải. Ngay trong ngày 19-10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V. về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.