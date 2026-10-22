Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên
Chiều 21-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với L.H.V về hành vi: “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, ngày 19-10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V. (học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội) cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.
Khi cô giáo đang giảng bài, L.H.V đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H. khiến cô bị gãy xương cánh mũi phải. Ngay trong ngày 19-10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V. về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/khoi-to-nam-sinh-hanh-hung-giao-vien-post359813.html