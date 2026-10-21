Khởi tố nam sinh hành hung cô giáo trong giờ học về hành vi 'Cố ý gây thương tích'

Trước đó, vào hồi 10h10 ngày 19/10, tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội, trong tiết Toán do cô Lê Thị Hòa giảng dạy tại lớp 12D5, V và một số bạn không làm bài tập về nhà nên cô Hòa phạt đứng góc lớp trên bục giảng.

Bực tức vì bị phạt, trong lúc cô Hòa đang đứng trên bục giảng quay, lưng về phía V, V tiến đến đánh cô Hoà. Khi được các bạn trong lớp vào can ngăn thì V dừng lại. Cô Hòa được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Việt, tỉnh Phú Thọ.

Hậu quả, cô Hoà bị gãy xương cánh mũi phải, đọng nhiều dịch máu bên trong, rách vách ngăn, bên ngoài mũi rách khoảng 5cm. Cô Lê Thị Hoà là giáo viên chủ nhiệm của V từ năm lớp 10 đến nay, đồng thời đang là giáo viên dạy bộ môn Toán lớp 12D5 của V đang theo học.

Công an xã Nội Bài đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học, khiến nhiều người bức xúc. Theo hình ảnh trong clip, khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, một nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên. Phát hiện sự việc, nhiều học sinh trong lớp lập tức chạy lên can ngăn. Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội.

Điều tra, xử lý nam sinh hành hung cô giáo trong giờ học.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Nội Bài đã nhanh chóng phối hợp nhà trường để điều tra, xử lý.

Về tình hình sức khỏe của nữ giáo viên, đại diện nhà trường cho biết, sức khỏe và tinh thần của cô giáo hiện đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà và dự kiến trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.

Liên quan đến vụ việc, sáng 21/10, đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội đã có đoàn công tác trực tiếp đến trường để nắm bắt tình hình, xác minh các nội dung liên quan.