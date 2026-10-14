Khởi tố nam sinh giao xe cho bạn chưa đủ điều kiện điều khiển gây tai nạn chết người

Theo thông tin từ cơ quan công an, Trần Việt Cường là sinh viên. Trước đó, Cường sử dụng xe mô tô đón một người bạn sinh năm 2009 đi chơi. Cả hai đều chưa có giấy phép lái xe mô tô theo quy định.

Khởi tố bị can giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, gây tai nạn chết người (Ảnh Công an Ninh Bình).

Trong quá trình di chuyển, Cường giao xe cho người bạn sinh năm 2009 điều khiển, chở Cường và một người bạn khác. Cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm.

Khi lưu thông trên đường Lý Nhân, phường Yên Thắng, do không chú ý quan sát, không bật tín hiệu báo rẽ, người điều khiển xe mô tô đã va chạm với một xe mô tô đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến người liên quan bị thương nặng và tử vong ở bệnh viện.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định hành vi của Trần Việt Cường có dấu hiệu cấu thành tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo học sinh tuyệt đối không điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe theo quy định; nghiêm túc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm và không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đối với phụ huynh và chủ phương tiện, cần tăng cường quản lý việc sử dụng xe, không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; đồng thời thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tiến Anh