Khởi tố một thành viên Hội đồng thành viên Công ty Thủy lợi Đồng Nai

Ngày 5/10, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Đồng Nai đã công bố thông tin bất thường về việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty bị khởi tố.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an trực tiếp đến làm việc tại Công ty và thông báo đã có quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Thành viên Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Theo nội dung Văn bản số 2846/CSKT-P5, quyết định khởi tố bị can được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành ngày 28/9/2026.

Tại buổi làm việc, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an thông tin việc khởi tố Nguyễn Thị Giang Hương liên quan đến trách nhiệm trong quá trình công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ), trước khi chuyển về công tác tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi Đồng Nai.

Liên quan bà Nguyễn Thị Giang Hương, năm 2024, khi đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai cũ), bà bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định một nhóm người đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này.

Tháng 6/2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch cũ. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch cũ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 8/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với bà Hương. Bà Hương được xác định có vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập, không trung thực, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai./.