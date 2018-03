Khởi tố một phụ nữ tát, cắn CSGT

Bị dừng xe xử phạt, Trần Như Ngọc chống đối quyết liệt, tát và cắn CSGT đang đứng gần đó.

Ngày 30-3, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết được sự phê chuẩn của VKSND, Cơ quan CSĐT công an huyện tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Như Ngọc (SN 1979; ngụ xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa) về tội "Chống người thi hành công vụ" nhưng được cho tại ngoại để điều tra.

Trần Như Ngọc bị khởi tố vì chống người thi hành công vụ

Theo hồ sơ, khoảng 8 giờ ngày 2-3, Ngọc điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh 832 theo hướng thị trấn Hậu Nghĩa về Quốc lộ N2. Đến ngã ba Hòa Khánh thuộc ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, do không đội mũ bảo hiểm, Ngọc bị tổ tuần tra CSGT huyện đang làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe lại kiếm tra.

Ngọc chạy xe vào quán né tránh và không chấp hành đưa giấy tờ, CSGT buộc phải lập biên bản để đưa phương tiện về trụ sở xử lý.

Khi một CSGT lấy chìa khóa đẩy xe, Ngọc liền lao tới tát vào mặt CSGT. Không dừng lại, Ngọc còn giật cấp hàm, ôm và cắn tay một cảnh sát đứng gần. Dù người phụ nữ này manh động nhưng tổ tuần tra vẫn giữ bình tĩnh kéo ra, sau đó điện cho công an xã đến hỗ trợ lập biên bản.

Qua củng cố hồ sơ xác định hành vi của Ngọc đủ yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ, cơ quan CSĐT công an huyện thụ lý theo thẩm quyền.

Tin-ảnh: H.Minh