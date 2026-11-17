Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Bàn Văn Hiến.

Trước đó (19-10), qua phối hợp thực hiện công tác tuần tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng tại khu vực Đồi Mỏ thuộc thôn Lam Sơn (xã Na Rì), Công an xã Na Rì và Hạt Kiểm lâm số 5 cùng các thành phần liên quan phát hiện 01 khu rừng tự nhiên bị chặt, phá với diện tích khoảng 3.000m2.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định Bàn Văn Hiến là người thực hiện hành vi chặt, phá khu rừng tự nhiên trên cùng với Đặng Văn Minh, trú tại xã Na Rì.

Ông Bàn Văn Hiến từng bị Hạt Kiểm lâm số 5, tỉnh Thái Nguyên, xử phạt (ngày 8-4) vi phạm hành chính về hành vi phá rừng trái pháp luật, với mức phạt tiền 5 triệu đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.