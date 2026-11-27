Trước đó, ngày 17.10.2026, tại đường Quang Trung, thuộc tổ 1, khu Thanh Sơn 2, phường Uông Bí, TP Quảng Ninh, Trần Thu Hà điều khiển ô tô con lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang BKS 14X1-382.61 do anh T.Đ.L (SN 1981) điều khiển, chở theo vợ là chị N.T.T.H (SN 1994). Cả hai cùng trú tại khu Lâm Sinh 1, phường Đông Mai, TP Quảng Ninh.

Hậu quả, anh L tử vong trên đường đi cấp cứu, chị H bị thương. Qua điều tra, xác minh và căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc Trần Thu Hà điều khiển xe ô tô thiếu chú ý quan sát, không đi đúng phần đường quy định, dẫn đến va chạm với xe mô tô do anh T.Đ.L điều khiển, khiến anh L. tử vong.

Trần Thu Hà tại cơ quan Công an

Vụ tai nạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra khi người điều khiển phương tiện thiếu ý thức, chủ quan hoặc không tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.

Chỉ một phút thiếu tập trung, một hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông cũng có thể cướp đi sinh mạng của người khác.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo mỗi người khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật; luôn tập trung quan sát, đi đúng phần đường, làn đường, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện nghiêm các quy tắc giao thông.

Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất, bởi sự cẩn trọng và trách nhiệm của mỗi người chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng, không để những tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra.