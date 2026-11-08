Khởi tố mẹ, con gái và cháu giả mạo chữ ký công chứng viên

Ngày 7/11/2026, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Giả mạo trong công tác” xảy ra tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ) và một số tổ chức hành nghề công chứng có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát hiện, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại Văn phòng công chứng Cầm Hà Công, có trụ sở tại tỉnh Sơn La và Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh, có trụ sở tại TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can Hà Thị Diệu Hồng.

Theo đó, VKSND tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Hà Thị Diệu Hồng (SN 1970), Vũ Xuân Hòa (SN 1990) và Vũ Thị Thùy Nga (SN 1992), cùng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại điểm a khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đắc Hưng (SN 1996, nhân viên Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh) về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra xác định, Hà Thị Diệu Hồng là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sơn La, tỉnh Sơn La (cũ) đồng thời nhận làm thêm công việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu, đóng dấu, in ấn, photocopy tại Văn phòng công chứng Cầm Hà Công, có địa chỉ tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

Con gái của Hồng là Vũ Thị Thùy Nga và cháu họ bên chồng là Vũ Xuân Hòa cũng làm nhân viên tại văn phòng này.

Trong quá trình làm việc, Hà Thị Diệu Hồng đã tự ý ký giả mạo chữ ký của một công chứng viên trên các hợp đồng mua bán xe ô tô, mô tô, giấy ủy quyền và lời chứng, với sự giúp sức của Nga và Hòa nhằm hưởng lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Đắc Hưng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh, có trụ sở tại TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đắc Hưng, nhân viên Văn phòng công chứng Nguyễn Tiến Vinh, về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra xác định, Hưng có hành vi giúp sức cho Nguyễn Tiến Vinh, Trưởng Văn phòng công chứng, thực hiện hành vi phạm tội (đã bị khởi tố trước đó).

Hiện, VKSND tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đối với với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.