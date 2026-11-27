Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (sinh ngày 20/1/1993, trú tại thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trốn thuế.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành điều tra Nguyễn Anh Đức do có dấu hiệu trốn thuế, lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.

Nguyễn Anh Đức được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Master Anh Đức, thường xuyên đăng tải các video chia sẻ về tư duy kinh doanh, phát triển bản thân và câu chuyện thành công của học viên sau khi tham gia những khóa học do mình tổ chức. Các nội dung này thu hút lượng lớn người theo dõi, trong đó có nhiều người trẻ đang có nhu cầu khởi nghiệp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Anh Đức giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025. Từ tháng 8/2025 đến nay, Đức tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life.

Trong quá trình kinh doanh các khóa học và sách, Nguyễn Anh Đức thu tiền học phí, tiền bán sách thông qua 4 tài khoản ngân hàng cá nhân. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, số tiền hơn 7,6 tỷ đồng đã bị bỏ ngoài sổ sách, không kê khai và nộp thuế theo quy định.

Đáng chú ý, đầu tháng 11/2026, sau khi xuất hiện nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông về hoạt động kinh doanh khóa học, Nguyễn Anh Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng đối với các giao dịch nhận tiền qua tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che mắt cơ quan chức năng.

Ngày 26/11/2026, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức về hành vi trốn thuế.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan của Nguyễn Anh Đức và những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP Hải Phòng đề nghị những người là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, địa chỉ số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng hoặc điều tra viên Lê Thành Trung, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, qua số điện thoại 0934529130 để được hướng dẫn giải quyết.