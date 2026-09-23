Khởi tố loạt cán bộ nhận hối lộ, giúp hàng trăm ngôi nhà xây trái phép tồn tại

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, khởi tố bị can và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan. Trong số này có 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh và 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu, Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng.

Kết quả điều tra cho thấy, nhóm cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua, xem xét không xử phạt đối với sai phạm của hàng loạt công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn. Nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu, Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng cũng nhận hối lộ nhằm ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện, giúp hàng loạt công trình xây dựng trái phép hình thành và đưa vào sử dụng, mua bán sang tay... gây ra nhiều hệ lụy đối với xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các bị can trong vụ án.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Công an cũng khởi tố nhóm 5 đối tượng có hành vi làm giả “hồ sơ 2 lá, 3 lá” và đưa hối lộ, môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, được cấp điện, cấp nước trái quy định.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi và vai trò của các đối tượng khác có liên quan.