Khởi tố 'lang băm' thổi phồng công dụng thảo mộc, lừa hàng nghìn người dùng

Ngày 30/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Bá Mạnh về tội “Lừa dối khách hàng”.

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố Ngô Bá Mạnh về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo cơ quan công an, Mạnh kinh doanh các sản phẩm thảo mộc và bán hàng qua 4 tài khoản Facebook gồm “Dược liệu núi Tây Bắc”, “Nông sản tự nhiên Yên Bái”, “Dược liệu Bảo Yến” và “Rau Mương khô Tây Bắc”. Tại thời điểm kiểm tra, Mạnh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc một số sản phẩm như “Quả Trâu cổ khô”, “Dòi thân tím (Bọ mắm)” và “Rau mương khô”.

Cơ quan điều tra xác định, Mạnh đã tự xây dựng nội dung, quay video quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về nguồn gốc, xuất xứ và công dụng hỗ trợ sức khỏe của sản phẩm để tạo niềm tin với khách hàng, mặc dù người này không có bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến y, dược.

Quá trình điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định, từ tháng 4/2025 đến tháng 8/2026, Mạnh đã nhập 6.211,7 kg Quả Trâu cổ khô, 1.810 kg Dòi thân tím và 820 kg Rau mương khô từ nhiều nguồn trôi nổi để bán kiếm lời. Đối tượng đã bán hàng cho trên 4.800 khách hàng, với tổng doanh thu 1,446 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 178 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong tháng 9 vừa qua, tại Thanh Hóa, cơ quan công an đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô cực lớn. Qua điều tra, 8 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam; lực lượng chức năng thu giữ khoảng 10.000 hộp An Cung thành phẩm, 300 kg viên hoàn cùng nhiều tem nhãn, nguyên liệu và máy móc.

Cơ quan công an cho biết, các đối tượng quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng thực tế sử dụng nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc để sản xuất.

Qua xác minh, thành phần được sử dụng để sản xuất viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số nguyên liệu khác. Đáng chú ý, mỗi hộp An Cung giả chỉ mất khoảng 105.000 đồng tiền vốn, nhưng khi đến tay người tiêu dùng, sản phẩm được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành.

Việc sản xuất thuốc và thực phẩm giả không chỉ là hành vi trục lợi bất chính mà còn gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng.