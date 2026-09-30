Khởi tố lái xe cứu thương, sinh viên giả nhân viên y tế lừa người nhà bệnh nhân

Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú phường Hạc Thành) và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú phường Tĩnh Gia) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8/2026, Nguyễn Công Khánh nhận vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Khánh sau đó giao Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình vận chuyển, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh, là sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, để tham gia và đóng giả nhân viên y tế.

Sau khi đón bệnh nhân cùng người nhà, Lâm thông báo các khoản chi phí gồm 1 triệu đồng tiền xe vận chuyển/lượt, 1 triệu đồng tiền thuê máy thở/ngày, 300.000 đồng tiền thuê máy hút đờm/lượt và 3 triệu đồng tiền đặt cọc máy thở, máy hút đờm. Tổng số tiền được thông báo là 5,3 triệu đồng. Ngoài ra, Hải Anh tư vấn cho gia đình bệnh nhân mua thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai. Tin tưởng, gia đình đã mua 7 chai, tổng cộng 4,2 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định số thuốc trên được bán với giá cao hơn khoảng 20 lần so với giá thị trường. Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho nhóm này là 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Lâm và Hải Anh đã bàn bạc, thống nhất việc thu tiền và phân chia số tiền thu được.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.