Khởi tố kẻ tưới xăng 'thiêu sống' người yêu cũ

Thanh niên đến phòng trọ người yêu cũ rồi tưới xăng lên người cô gái, châm lửa đốt. Vụ việc làm 2 người bị thương nặng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Dương Tiến Định (36 tuổi, ngụ TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) do có liên quan đến vụ cháy làm 2 người nguy kịch.

Trước đó, vào chiều 20/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại khu nhà trọ của anh Hoàng Ngọc Thanh (trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên).

Khi công an đến hiện trường thì phát hiện chị Thương (23 tuổi, ngụ huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và chị Nguyễn (28 tuổi, ngụ Sóc Sơn, Hà Nội) bị bỏng nặng. 2 nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong trạng thái hôn mê.

Sau nhiều ngày điều tra, công an xác định vụ cháy có dấu hiệu của hành vi giết người nên khởi tố vụ án Giết người để điều tra. Nghi can sau đó được xác định là Dương Tiến Định.

Lực lượng chức năng xác định Định đã tưới xăng lên một trong 2 cô gái (người yêu cũ của Định) rồi châm lửa đốt, gây hậu quả nghiêm trọng.

*Tên nạn nhân được thay đổi.

Vị trí xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Đăng