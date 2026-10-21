Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Trước đó, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) và các cá nhân, tổ chức liên quan về hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Thanh Thiển và Đỗ Kim Chung tại cơ quan Công an.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển, SN 1981 và Đỗ Kim Chung, SN 1992, cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, là kế toán và thủ quỹ của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam, về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung là kế toán và thủ quỹ đã có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà, giám đốc Công ty Hoàng Nam lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu của công ty Hoàng Nam gây thiệt hại cho Nhà nước.