Khởi tố kẻ dùng dao tấn công 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Ngày 8/10, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Chí Công (SN 1986, ngụ ấp 3, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Công có quan hệ tình cảm và chung sống với chị N.T.L.H. cùng 3 người con riêng của chị H. từ năm 2022. Do mâu thuẫn tình cảm phát sinh trước đó nhưng không được giải quyết, ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau lấy lời khai đối tượng Trần Chí Công. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tại nhà chị H. tấn công chị cùng các con. Phát hiện vụ việc, Công an xã Năm Căn cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ Công và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả, cháu V.N.T.K. bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện; chị H. cùng một người con khác được cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ án. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Chí Công để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, Trần Chí Công không có tiền án, tiền sự, không sử dụng ma túy; trước khi xảy ra vụ án, đối tượng có lý lịch của một công dân bình thường. Tuy nhiên, từ mâu thuẫn tình cảm, Công đã không kiểm soát được cảm xúc, để sự nóng giận lấn át lý trí, dẫn đến hành vi bộc phát đặc biệt nguy hiểm.

Tại cơ quan công an, Trần Chí Công đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.