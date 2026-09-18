Khởi tố kẻ đưa thông tin gian dối để nhận 400 triệu đồng tiền cọc nhà, đất

Nguyễn Thanh Dung bị khởi tố vì tội lừa đảo. (Ảnh: CATQ)

Ngày 18/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Dung (SN 1991, trú tại Tổ dân phố Tân Quang 16, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, vụ án được phát hiện qua quá trình xác minh thông tin liên quan đến việc nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong năm 2025, Nguyễn Thanh Dung được xác định đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân sở hữu nhà, đất và đang có nhu cầu chuyển nhượng.

Tin vào những thông tin được đưa ra, một số người đã chuyển tiền cho Dung với mục đích đặt cọc mua nhà, đất.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thanh Dung đã chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng của bị hại.

Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thanh Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ án hiện được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ.