Khởi tố kẻ đập kính ô tô, truy sát tài xế ở phường Bồ Đề

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7-2026, Hoan nghi ngờ vợ là chị N.T.H có quan hệ tình cảm với anh N.B.Đ (sinh năm 1980, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) dẫn đến mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng.

Cho rằng anh Đ. là nguyên nhân khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, Hoan nảy sinh tâm lý ghen tuông, bực tức và thù ghét anh Đ. Do mâu thuẫn kéo dài, chị H. chuyển ra khỏi nơi ở chung với Hoan và thuê nhà trọ tại khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội.

Cơ quan Công an dẫn đối tượng thực nghiệm điều tra. Ảnh: Đ.T

Ngày 19-10-2026, Hoan và chị H. hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án. Dù quan hệ hôn nhân đã chấm dứt, Hoan khai nhận vẫn còn tình cảm với chị H. Chiều 20 -10 -2026, Hoan đến một quán nước trên phố Bắc Cầu ngồi chờ gặp chị H.

Khoảng 17h cùng ngày, Hoan nhìn thấy một ô tô biển kiểm soát 15K-616.xx đi qua khu vực này. Nghi ngờ anh Đ. là người điều khiển phương tiện và đang đến gặp chị H., đối tượng điều khiển xe mô tô đuổi theo.

Khi đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan điều khiển xe mô tô vượt lên, quan sát qua cửa kính phía người lái và xác định người điều khiển ô tô là anh Đ. nên đã chặn đầu ô tô rồi xuống xe, tay phải cầm một chiếc búa đinh, tay trái giật tay nắm cửa bên lái nhằm mở cửa nhưng không được do cửa đã khóa.

Sau đó, Hoan dùng búa đập liên tiếp 4 nhát vào kính cửa bên lái khiến kính vỡ, rồi dùng búa đánh 2 nhát vào người anh Đ. Trong lúc giằng co, anh Đ. lấy được chiếc búa từ tay Hoan và lên tiếng cảnh báo. Hoan tiếp tục dùng tay trái đấm 2 cái vào vùng mặt anh Đ.

Dù quan hệ hôn nhân đã chấm dứt, Hoan khai nhận vẫn còn tình cảm với chị H. Ảnh: Đ.T

Khi có nhiều người vào can ngăn, Hoan điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường. Di chuyển được khoảng 200-300m, đối tượng đi qua một cửa hàng bán thịt lợn và nhìn thấy một con dao đặt trên bàn của người bán hàng. Do vẫn bực tức, ghen tuông nên Hoan đã đi bộ vào cửa hàng lấy con dao rồi lái xe quay lại.

Khi quay lại khu vực phố Bắc Cầu, phát hiện anh Đ. đang định quay đầu xe ô tô, Hoan dừng xe mô tô bên phía cửa lái, cầm dao tấn công anh Đ. Sau khi thực hiện hành vi, Hoan để lại con dao trong xe ô tô của anh Đ. rồi điều khiển xe mô tô BKS 29AE-117.xx rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.