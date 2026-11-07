Khởi tố kẻ đâm người cùng thôn tử vong

Trước đó, khoảng 11h ngày 3/11/2026, Công an xã Bắc Hà nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà về trường hợp anh G.S.N, SN 1985, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết thương ở vùng ngực, mạn sườn trái, khuỷu tay trái và lưng. Mặc dù được các y, bác sĩ tích cực cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Giàng Seo Páo (thứ 2 từ phải sang) tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh hướng dẫn, phối hợp cùng Công an xã Bắc Hà triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm đối tượng.

Lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định đối tượng gây án là Giàng Seo Páo, SN 1990, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà. Sau khi vận động thành công, đối tượng đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Páo đã khai nhận: “Do mâu thuẫn cá nhân Páo G.S.N đã xảy ra xô xát, Páo đã sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh N, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong”.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng quan trọng, trong đó có 1 con dao nhọn dài 25,7cm được xác định là hung khí gây án, 1 điện thoại di động của đối tượng cùng nhiều dấu vết liên quan tại hiện trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng Seo Páo về tội giết người.