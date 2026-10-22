Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2026, Hoan nghi ngờ vợ là chị N.T.H có quan hệ tình cảm với anh N.B.Đ (46 tuổi, trú tại phường Bồ Đề). Từ đó, Hoan ghen tuông, thù tức anh Đ, cho rằng anh Đ là nguyên nhân khiến cho gia đình mâu thuẫn.

Do mâu thuẫn kéo dài, chị H chuyển khỏi nơi ở chung với Hoan, thuê trọ tại khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề. Ngày 19/10/2026, Hoan và chị H hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án. Hoan khai nhận vẫn còn tình cảm với vợ cũ.

Đối tượng Nguyễn Quý Hoan.

Như trước đó Báo CAND đã đưa tin, chiều 20/10, Hoan đến một quán nước trên phố Bắc Cầu, ngồi chờ gặp chị H. Khoảng 17h cùng ngày, thấy chiếc ô tô BKS 15K-616.xx đi qua, nghi anh Đ đang lái xe đến gặp chị H nên Hoan nên điều khiển xe máy Honda Vision đuổi theo.

Đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vượt lên, nhìn qua kính cửa bên người lái, xác định người điều khiển ô tô là anh Đ nên đã chặn đầu xe.

Sau khi xuống xe máy, tay phải Hoan cầm búa đinh, tay trái giật tay nắm cửa ô tô nhưng không mở được do cửa đã khóa. Hoan sau đó dùng búa đập liên tiếp 4 nhát làm vỡ kính cửa bên lái, tiếp tục dùng búa đánh 2 nhát vào người anh Đ.

Trong lúc giằng co, anh Đ lấy được chiếc búa từ tay Hoan và lên tiếng cảnh báo. Hoan tiếp tục dùng tay trái đấm 2 cái vào vùng mặt anh Đ. Khi nhiều người vào can ngăn, Hoan lên xe máy rời đi.

Tang vật vụ án.

Đi được khoảng 200-300m, Hoan nhìn thấy một con dao đặt trên bàn tại cửa hàng bán thịt lợn. Theo cơ quan điều tra, do vẫn bực tức, ghen tuông, Hoan vào cửa hàng lấy dao rồi lái xe quay lại.

Phát hiện anh Đ đang định quay đầu ô tô trên phố Bắc Cầu, Hoan dừng xe máy bên phía cửa lái, cầm dao đâm, chém nhiều nhát vào người nạn nhân, khiến anh Đ tử vong. Sau khi gây án, Hoan để lại con dao trong ô tô của anh Đ rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.