Khởi tố kẻ đâm bạn thuyền tử vong khi đang câu mực trên biển

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Đúng (SN 1988, trú phường Rạch Giá, An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 9/2026, Đúng làm việc trên tàu cá số hiệu KG-94810-TS do anh Phan Trần Lâm làm thuyền trưởng. Trên tàu còn có 11 thuyền viên khác, trong đó có anh A.V.T.

Bị can Huỳnh Văn Đúng. Ảnh: Hải Anh

Khoảng 11h ngày 10/10, khi tàu đang đánh bắt hải sản trên biển, Đúng nghi ngờ anh T. ném dụng cụ câu mực của mình xuống biển nên hai bên xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Trong lúc mâu thuẫn, anh T. bất ngờ cầm tô ném vào trán Đúng.

Bực tức, Đúng lấy dao đâm anh T. rồi lên cabin tàu ngủ. Nạn nhân được các thuyền viên băng bó vết thương, nhưng do điều kiện ngoài biển thiếu dụng cụ y tế, không được cấp cứu kịp thời nên đến khoảng 16h cùng ngày anh T. tử vong.

Sau sự việc, thuyền trưởng tàu cá đưa thi thể nạn nhân vào đất liền trình báo cơ quan chức năng.

Đúng cũng đến công an đầu thú.