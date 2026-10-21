Khởi tố học sinh lớp 12 hành hung giáo viên

Ngày 21/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với L.H.V. về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh cắt ra từ clip. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V., học sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

Bực tức vì bị phạt, L.H.V. đã dùng tay đánh cô giáo L.T.H., khiến nạn nhân bị gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày xảy ra vụ việc, Công an xã Nội Bài đã xác minh, làm rõ hành vi của L.H.V. và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với học sinh này về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.