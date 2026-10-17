Khởi tố Hoàng Thị Hương vì giật biển tên, bẻ gậy chỉ huy giao thông

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12/10, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh, xã Yên Lập (Phú Thọ) nhận được tin báo của người dân về vụ xô xát, gây mất trật tự tại khu vực Quốc lộ 70B.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí H.Q.Đ., Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Dân Thanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, nắm bắt tình hình. Tại đây, đồng chí H.Q.Đ. phát hiện Hoàng Thị Hương đang to tiếng, xô xát với H.T.N. (SN 1994, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ).

Mặc dù được nhiều người dân có mặt can ngăn, Hương vẫn tiếp tục có hành vi gây mất trật tự, giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông, đồng thời có lời nói xúc phạm đồng chí H.Q.Đ.

Hoàng Thị Hương bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Trước diễn biến vụ việc, đồng chí H.Q.Đ. đã kịp thời báo cáo Công an xã Yên Lập để phối hợp giải quyết. Ngày 13/10, Hoàng Thị Hương đến Công an xã Yên Lập trình diện, khai báo về hành vi của mình.

Quá trình điều tra xác định, hành vi của Hoàng Thị Hương đã gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt của người dân xung quanh và gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 70B.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hương về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.