Khởi tố hai phụ nữ lừa bán nhà ở xã hội tại Hà Nội

Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Mai (SN 1974) và Phan Thùy Linh (SN 1983), cùng trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026 tại Dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Phạm Thị Mai đã đưa ra thông tin gian dối với khách hàng rằng bản thân có khả năng chắc chắn mua được các căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án, thậm chí quảng cáo khả năng “trúng 100%”. Tin tưởng thông tin này, nhiều khách hàng đã giao tiền đặt cọc cho Mai để làm thủ tục mua nhà.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh. Ảnh: LN

Trong khi đó, Phan Thùy Linh được xác định có vai trò móc nối, liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua các căn hộ để bán lại cho khách hàng.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định Mai và Linh không có quan hệ, không liên hệ và cũng không đặt cọc với chủ đầu tư để mua căn hộ tại Dự án CT3 Kim Chung. Số tiền nhận đặt cọc của khách hàng sau đó được hai người sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình khám xét nơi ở của Phan Thùy Linh và Phạm Thị Mai, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Mai, Phan Thùy Linh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.