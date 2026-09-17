Khởi tố hai phụ nữ liên quan đến dự án CT3 Kim Chung

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Phạm Thị Mai (SN 1974; HKTT: Thôn Đoài, xã Thiên Lộc, Hà Nội) và Phan Thùy Linh (SN 1983; HKTT: Thôn Đại Độ, xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, vụ việc xảy ra từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026 tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc chắc chắn mua được căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung cho khách hàng, với cam kết “trúng 100%”, sau đó đứng ra nhận tiền đặt cọc mua nhà.

Trong khi đó, Phan Thùy Linh móc nối, liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua các căn hộ để bán lại cho khách hàng.

Theo cơ quan công an, Mai và Linh thực tế không có quan hệ, không liên hệ và cũng không đặt cọc với chủ đầu tư để mua nhà tại dự án CT3 Kim Chung. Số tiền nhận đặt cọc của khách hàng được hai người sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khám xét nơi ở của Mai và Linh, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Mai, Phan Thùy Linh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.