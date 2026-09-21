Khởi tố hai giám đốc ở An Giang lừa 'chạy dự án' chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng

Bị can Thái Huy Phong (ảnh trái) và bị can Trần Nhật Trường (ảnh phải)

Theo kết quả điều tra bước đầu, Phong và Trường thành lập doanh nghiệp nhưng thực tế không hoạt động theo ngành nghề đăng ký mà chủ yếu thực hiện việc “chạy xin đầu tư dự án” và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

Từ năm 2023, nhận thấy nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu thuê đất nông nghiệp với diện tích lớn do nhà nước quản lý tại các xã Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất. Trường và Phong bàn nhau và thống nhất việc nhận "chạy" chủ trương dự án để ký hợp đồng dịch vụ, thu tiền.

Phong “khoe” có mối quan hệ với chính quyền các cấp, có thể xin được chủ trương dự án và yêu cầu Trường gửi sơ đồ, bản vẽ thửa đất để kiểm tra trước khi ký hợp đồng. Sau khi kiểm tra, Phong sẽ thông báo thửa đất nào có thể xin được chủ trương.

Tin tưởng Phong, Trường ký hợp đồng dịch vụ với 8 bị hại để xin chủ trương đầu tư dự án thuê đất nông nghiệp diện tích lớn. Tuy nhiên, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung đã cam kết.

Với thủ đoạn trên, hai bị can đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 13 tỷ đồng để chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân.