Khởi tố hai giám đốc bị cáo buộc lừa hơn 13 tỉ đồng

Hai bị can Thái Huy Phong và Trần Nhật Trường.

Trần Nhật Trường (sinh năm 1978, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang, địa chỉ P36 - 60 Trần Bạch Đằng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Thái Huy Phong (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, địa chỉ số 60, đường số 72, phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Qua điều tra xác định, hai bị can Phong và Trường thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực tế không hoạt động theo các ngành, nghề đã đăng ký, chủ yếu thực hiện việc chạy xin đầu tư dự án và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.

Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại địa bàn huyện Giang Thành, huyện Kiên Lương và huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc xã Giang Thành, xã Kiên Lương và xã Hòn Đất, tỉnh An Giang). Phong giới thiệu với Trường rằng bản thân có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án.

Tin tưởng Phong, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 bị hại để thực hiện việc “xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn”. Tuy nhiên, trên thực tế, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký.

Bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 13 tỷ đồng, sau đó chia nhau tiêu xài vào mục đích cá nhân. Với hành vi trên, Phong và Trường bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG ĐÔ