Khởi tố hai đối tượng thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Đức Trọng (SN 1998) và Trịnh Công Tuấn (SN 1998), cùng trú tại phường Yên Tử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 3, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trương Minh Hiếu và Ngô Đức Trọng. Ảnh: CAQN

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của anh Kiều Đình Ba, chủ một cơ sở cho thuê xe tự lái tại phường Yên Tử, Trịnh Công Tuấn đến thuê một ô tô bán tải có giá trị hơn 400 triệu đồng trong thời hạn 2 ngày.

Sau khi nhận xe, Tuấn bị cáo buộc đã bàn bạc với Ngô Đức Trọng đưa phương tiện đến khu vực Long Biên, Hà Nội để cầm cố, lấy 120 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến hết thời hạn thuê xe, hai người không trả lại phương tiện cho chủ sở hữu và cắt liên lạc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Quảng Ninh) tiến hành xác minh, điều tra và làm rõ vụ việc.

Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái và cho thuê tài sản cần tăng cường xác minh thông tin khách hàng, hoàn thiện các điều khoản giao nhận tài sản và có biện pháp quản lý, giám sát phương tiện nhằm hạn chế nguy cơ bị lợi dụng để chiếm đoạt.