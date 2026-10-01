Khởi tố hai đối tượng lập Fanpage lừa đảo tiền từ thiện

Công an đọc quyết định khởi tố bị can. Ảnh: TTXVN phát

Hai đối tượng bị khởi tố là: Đặng Hoàng Lợi (sinh năm 1997, trú tại xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng) và Đặng Hùng Vương (sinh năm 1996, trú tại xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định, Đặng Hoàng Lợi và Đặng Hùng Vương lập các Fanpage giả danh để kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ; qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều người trên cả nước.

Để che giấu danh tính, gây khó khăn cho việc truy tìm, các đối tượng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để tiếp nhận tiền của những người ủng hộ.

Sau khi thực hiện các bước che giấu dòng tiền để lừa đảo các bị hại, các đối tượng chuyển tiền về tài khoản cá nhân để sử dụng, chia nhau tiêu xài. Với phương thức, thủ đoạn trên, Cơ quan An ninh điều tra xác định Vương và Lợi đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.