Khởi tố hai cha con liên quan việc tháo thiết bị VMS của 9 tàu cá

Bị can Trần Văn Tư và Trần Xuân Trọng tại cơ quan Công an.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tư (SN 1991) và Trần Xuân Trọng (SN 1966, cùng trú tại thôn Thạch Bắc, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử”, quy định tại khoản 2 Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 14/7/2026, lực lượng chức năng kiểm tra bè mảng bằng gỗ, xốp không có số đăng ký do Trần Xuân Trọng quản lý, đang neo đậu tại vùng biển đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên bè mảng có 9 thiết bị giám sát hành trình (VMS) của các tàu cá khác.

Theo kết quả điều tra, Trần Văn Tư đã liên hệ, thỏa thuận với 9 chủ tàu cá để tháo các thiết bị VMS khỏi tàu. Sau đó, Tư chỉ đạo bố đẻ là Trần Xuân Trọng tiếp nhận, lắp đặt và cất giấu các thiết bị trong cabin bè mảng do Trọng quản lý, tạo điều kiện cho các tàu cá vào vùng biển đánh bắt thủy sản trái phép.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hai bị can đã tổ chức tháo trái phép 9 thiết bị VMS nhằm thu lợi bất chính. Hành vi này gây cản trở, rối loạn hệ thống giám sát, quản lý của cơ quan chức năng với tổng thời gian được xác định là 163 giờ 11 phút.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người có liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản chấp hành nghiêm quy định về lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị VMS. Các hành vi tháo gỡ, cất giấu, đấu nối trái phép thiết bị nhằm trốn tránh sự quản lý, giám sát của cơ quan chức năng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.