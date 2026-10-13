Khởi tố hai cha con giúp 9 tàu cá né giám sát hành trình

Ngày 13/10, thông tin từ cơ quan công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tư (SN 1991) và Trần Xuân Trọng (SN 1966), cùng trú tại thôn Thạch Bắc, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa.

Bị can Trần Văn Tư và Trần Xuân Trọng (từ trái sang) tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAQN

Hai bị can bị điều tra về tội "Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử", quy định tại khoản 2, Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 14/7/2026, trong quá trình kiểm tra một bè mảng làm bằng gỗ và xốp, không có số đăng ký, đang neo đậu tại vùng biển đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 9 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) được cất giấu trên phương tiện.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định bè mảng do Trần Xuân Trọng quản lý. Toàn bộ thiết bị giám sát thu giữ đều thuộc các tàu cá khác đang hoạt động trên biển.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 7/7/2026, Trần Văn Tư đã liên hệ, thỏa thuận với 9 chủ tàu cá về việc tháo thiết bị giám sát hành trình khỏi phương tiện.

Sau đó, Tư chỉ đạo bố đẻ là Trần Xuân Trọng tiếp nhận số thiết bị trên, đưa về lắp đặt và cất giấu trong cabin bè mảng do ông Trọng quản lý. Hành vi này nhằm tạo điều kiện cho các tàu cá đi vào vùng biển để khai thác thủy sản trái phép mà không bị hệ thống giám sát phát hiện đúng vị trí hoạt động.

Theo cơ quan điều tra, việc tháo gỡ, cất giấu trái phép 9 thiết bị VMS đã gây cản trở, rối loạn hoạt động của hệ thống giám sát, quản lý tàu cá trong tổng thời gian 163 giờ 11 phút, với mục đích thu lợi bất chính.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của 9 chủ tàu cá và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.