Khởi tố hai bị can về tội 'Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm đối tượng do L.V.L.V cầm đầu đã sử dụng dao gây thương tích cho 3 công dân cùng trú tại bản Mai Ngập, xã Yên Châu. Hậu quả, 3 nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 1%, 3% và 6%.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.L.V và L.T.H.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.L.V và L.T.H về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can theo quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân, nhất là thanh, thiếu niên, không tụ tập, mang theo hung khí, hẹn đánh nhau hoặc sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Các hành vi này có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là trong việc sử dụng mạng xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc tham gia các hội, nhóm có nội dung kích động bạo lực. Khi phát hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, có biểu hiện gây rối hoặc chuẩn bị đánh nhau, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.