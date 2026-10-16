Khởi tố giang hồ mạng Ngọc Rambo về hành vi tổ chức đánh bạc

Ngày 15/10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (37 tuổi, tức Ngọc "Rambo", trú tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh) cùng 5 người khác để điều tra về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Giang hồ mạng "Ngọc Rambo" cùng 5 đối tượng bị khởi tố.

Các bị can còn lại gồm Nguyễn Thị Hiền (33 tuổi, trú tại phường Lục Nam, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hương (49 tuổi, trú tại phường Bình Tân, Tp.HCM); Nguyễn Công Hải (32 tuổi, trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, Tp.HCM); Lài Thành Viên (33 tuổi) và Phạm Thanh Đức (40 tuổi), cùng trú tại phường Bình Hưng Hòa, Tp.HCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9, Ngọc cùng 5 người trên đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, với tổng số tiền giao dịch gần 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 8 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Lê Thanh Ngọc được biết đến là một giang hồ mạng với biệt danh Ngọc "Rambo". Người này từng có một tiền án về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Ngoài ra, Ngọc còn có 2 tiền sự liên quan các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; kích động bạo lực, tệ nạn xã hội và đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan công an đồng thời khuyến cáo người dân không lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, nội dung kích động bạo lực hoặc xúc phạm danh dự người khác.