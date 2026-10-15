Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Ngày 15/10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc ( tức "Ngọc Rambo", sinh năm 1989, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) cùng 5 đối tượng khác để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc cùng Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú tại phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hương (SN 1977), Nguyễn Công Hải (SN 1994), Lài Thành Viên (SN 1993) và Phạm Thanh Đức (SN 1986) có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề. Tổng số tiền sử dụng vào hoạt động này gần 200 triệu đồng.

Khởi tố giang hồ mạng "Ngọc Rambo". Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 8 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Đáng chú ý, Lê Thanh Ngọc được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “Ngọc Rambo”. Theo cơ quan công an, người này từng có một tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và hai tiền sự liên quan đến các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội và đánh bạc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định.