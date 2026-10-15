Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng 5 đối tượng liên quan

Ngày 15/10, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (SN 1989, trú tại phường Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh), được biết đến với biệt danh “Ngọc Rambo”, cùng 5 người khác để điều tra về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Đối tượng Lê Thanh Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc cùng Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú tại phường Lục Nam), Nguyễn Văn Hương (SN 1977), Nguyễn Công Hải (SN 1994), Lài Thành Viên (SN 1993) và Phạm Thanh Đức (SN 1986) bị xác định có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc thông qua hình thức mua bán số lô, số đề.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc lên tới gần 200 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 8 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan nhằm phục vụ công tác xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Theo cơ quan công an, Lê Thanh Ngọc là nhân vật được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “Ngọc Rambo”. Người này từng có một tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Ngoài ra, Ngọc còn có hai tiền sự liên quan đến các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội và đánh bạc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, mức độ liên quan của từng bị can để xử lý theo quy định pháp luật.