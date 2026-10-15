Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo'

Ngày 15/10, Công an TP. Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”, SN 1989, trú tại phường Lục Nam, TP. Bắc Ninh) cùng 5 đối tượng khác để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc cùng Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú tại phường Lục Nam, TP. Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hương (SN 1977), Nguyễn Công Hải (SN 1994), Lài Thành Viên (SN 1993), cùng quê tại phường Lục Nam, TP. Bắc Ninh và Phạm Thanh Đức (SN 1986, quê tỉnh Ninh Bình) đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

“Ngọc Rambo” và các đối tượng liên quan trong vụ án.

Trong đó, Nguyễn Văn Hương, Nguyễn Công Hải, Lài Thành Viên và Phạm Thanh Đức hiện trú tại TP. Hồ Chí Minh. Tổng số tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc của các đối tượng được xác định gần 200 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 8 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, Lê Thanh Ngọc được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “Ngọc Rambo”, là một giang hồ mạng từng gây chú ý qua các video đăng tải trên Internet. Theo cơ quan công an, Ngọc có 1 tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và 2 tiền sự liên quan đến hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội và đánh bạc.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận hoặc phát tán nội dung độc hại, kích động bạo lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.