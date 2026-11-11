Khởi tố giang hồ mạng Bình Trọc về tội cho vay lãi nặng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ngày 10.11 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1973, trú tại Đống Đa, Hà Nội, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “Bình Trọc”, về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng "Bình Trọc" tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội

​Nổi danh trên không gian mạng từ năm 2017, tài khoản TikTok của nhân vật này thu hút khoảng 22.000 người theo dõi thông qua các video bàn về đạo lý, đi thu nợ cùng những phát ngôn mang quan điểm lệch chuẩn về đạo đức và lối sống.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 3.2023, Nguyễn Thái Bình và Nguyễn Thị Hải thống nhất cho anh B.M.C. vay khoản tiền 400 triệu đồng, bao gồm cả dư nợ cũ của nạn nhân với Hải, trong đó Bình đứng tên chủ khoản vay với mức lãi suất lên tới 10% một tháng, tương đương 40 triệu đồng.

​Khi trao tiền, Bình lập tức trừ trực tiếp 40 triệu đồng tiền lãi và yêu cầu anh C. phải viết giấy biên nhận 400 triệu đồng với nội dung số tiền này là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

​Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11.2023, nạn nhân đã chuyển tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi cho Bình, trong đó Bình giữ lại 105 triệu đồng và chuyển cho Hải 175 triệu đồng.

​Tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Thái Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời thừa nhận việc thường xuyên sản xuất và đăng tải các nội dung lệch chuẩn lên mạng xã hội có thể tạo ra những hệ lụy tiêu cực, tác động xấu đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ đang theo dõi và cổ vũ.

​Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dùng mạng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động chọn lọc thông tin khi theo dõi và chia sẻ để không tiếp tay cổ súy cho các hình tượng giang hồ ảo hay những hành vi hành xử lệch chuẩn.

Cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để khuếch trương thanh thế hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.