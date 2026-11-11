Khởi tố giang hồ mạng 'Bình Trọc' về tội cho vay lãi nặng

Nguyễn Thái Bình sinh năm 1973 (Đống Đa, Hà Nội), được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “Bình Trọc”. Từ năm 2017 đến nay, người này thường xuyên đăng tải các video có nội dung về đạo lý, hoạt động đòi nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống. Tài khoản TikTok của Bình hiện có khoảng 22.000 người theo dõi.

Đối tượng Nguyễn Thái Bình (tức Bình Trọc) tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2023, Bình cùng Nguyễn Thị Hải thỏa thuận cho anh B.M.C. vay 400 triệu đồng, bao gồm cả khoản nợ cũ của anh C. đối với Hải. Trong giao dịch này, Bình đứng tên cho vay với mức lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng.

Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi, đồng thời yêu cầu anh C. viết giấy nhận nợ 400 triệu đồng, với nội dung khoản tiền này là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2023, anh C. đã chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Trong đó, Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thái Bình đã khai nhận hành vi vi phạm. Người này cũng thừa nhận việc sản xuất, đăng tải những nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi, ủng hộ các video này.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, cần tỉnh táo, chọn lọc nội dung tiếp nhận và chia sẻ; không cổ súy những video tô vẽ hình ảnh giang hồ, đề cao lối hành xử lệch chuẩn. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ súy hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý theo quy định.