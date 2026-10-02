Khởi tố giám đốc và nhân viên một công ty chế biến vật liệu xây dựng ở Ninh Bình

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh.

Bị can đối với Chu Văn Tuyến.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dân (SN 1979, trú tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh và Chu Văn Tuyến (SN 1990, trú tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), nhân viên công ty. Theo thông tin từ cơ quan công an, các quyết định khởi tố bị can được ban hành ngày 30/9/2026.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh, có địa chỉ tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình, có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng. Các khu vực khai thác của doanh nghiệp được xác định tại mỏ đá núi Mư, núi Hang Trắng và núi Võng Quốc, thuộc xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình.

Bị can Bùi Văn Dân. Ảnh CA.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng bước đầu xác định trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2022, Bùi Văn Dân và Chu Văn Tuyến đã có những hành vi vi phạm quy định pháp luật về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Với việc khởi tố vụ án và khởi tố hai bị can, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi cụ thể của từng người, vai trò, mức độ liên quan, hậu quả phát sinh cũng như các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động kế toán của doanh nghiệp trong giai đoạn được xác định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn diện vụ án và xử lý các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Việc khởi tố bị can là bước tố tụng nhằm điều tra, làm rõ dấu hiệu tội phạm. Các bị can được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.