Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vũ Đình Hưng

Thông tin tại họp báo, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can trong vụ án gian lận thi cử xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trong số này có ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; ông Lê Văn Tuyên, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 cán bộ thuộc hai tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công giám sát tại điểm thi.

Các bị can khác gồm Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi; Nguyễn Hoài Thu, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Phó trưởng điểm thi; Vũ Thị Tuyên, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào, Phó trưởng điểm thi.

Trong tổng số 41 bị can, có 31 giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân công làm thư ký, giám thị, ủy viên phục vụ tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Các bị can bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc, thống nhất cách thức tạo điều kiện để một số thí sinh đạt kết quả cao.

Cụ thể, việc bố trí giám thị coi thi và sắp xếp số báo danh được thực hiện theo hướng tạo điều kiện để thí sinh hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài. Một số giám thị còn tạo điều kiện cho thí sinh trao đổi trong phòng thi.

Cơ quan điều tra cũng xác định có việc chỉ đạo giáo viên giải đề thi, trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn thí sinh làm bài.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, những sai phạm này xảy ra tại tất cả các phòng thi và tất cả các môn thi, ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi, đồng thời tác động tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức các kỳ thi.

Ông Vũ Đình Hưng từng được phân công Phó trưởng Ban thường trực chỉ đạo kỳ thi

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng.

Thời hạn tạm đình chỉ không quá 30 ngày làm việc. Quyết định được ban hành trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Văn bản số 624 và Kết luận số 1144 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phân công ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 10/8.

Trước đó, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang được thành lập với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ông Vũ Đình Hưng giữ vai trò Phó trưởng Ban thường trực, phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả môn toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 147 em đạt điểm 10, 299 em đạt từ 9 điểm trở lên; điểm trung bình khoảng 9,58, cao nhất cả nước. Trong khi đó, toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn toán, tức phần lớn tập trung tại điểm thi này. Ngày 2/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh kết quả thi tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Ngày 3/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo phối hợp với ngành giáo dục rà soát, làm rõ những dấu hiệu bất thường. Tối 5/7, cơ quan điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, người được phân công làm thư ký điểm thi. Ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; trong đó có Nguyễn Hà Duy và Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi. Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng bị cáo buộc đã chỉ đạo, định hướng một số cán bộ coi thi tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn toán không đúng quy chế. Nguyễn Hà Duy được cho là đã vào phòng thi, trực tiếp hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh. Công an bước đầu xác định động cơ của Duy liên quan đến bệnh thành tích. Ngày 13/7, cơ quan điều tra khởi tố thêm 15 người, nâng tổng số bị can lên 19. Đến ngày 15/7, thêm 7 người bị khởi tố, trong đó có Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ngày 17/7, Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố cùng tội danh. Tổng số bị can trong vụ án tăng lên 27 người. Sau đó, Bộ Công an quyết định rút toàn bộ vụ án từ Công an tỉnh Tuyên Quang để trực tiếp điều tra. Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp lần 2 và bảng phân tích điểm thi tốt nghiệp từng môn tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp lần 2 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, trong lần thi này, tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang không có điểm 10 môn toán, 58 thí sinh dưới điểm 5. Chỉ một thí sinh đạt điểm 9,5, còn lại dưới 9.