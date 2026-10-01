Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Vũ Đình Hưng

Tại cuộc họp báo quý 3 Bộ Công an chiều 1/10, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) đã thông tin về vụ án gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại trường chuyên Tuyên Quang.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, kết quả điều tra đến nay xác định trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh.

Tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 41 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang.

Danh sách các bị can đã bị khởi tố bao gồm: Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Tuyên Quang; Lê Văn Tuyên - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang; 4 cán bộ giám sát thuộc hai tổ kiểm tra do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang phân công; Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi; Nguyễn Hoài Thu - Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Phó trưởng điểm thi; Vũ Thị Tuyên - Phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào, Phó trưởng điểm thi.

Ngoài ra, còn 31 bị can là giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân công làm thư ký, giám thị và ủy viên phục vụ tại điểm thi.

Những sai phạm gồm: bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi; giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài; chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án hướng dẫn cho các thí sinh.

Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra ở tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi, đã làm cho kết quả của kỳ thi không nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.

Theo đại tá Hưng, cơ quan an ninh điều tra xác định vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục đào tạo, niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức các kỳ thi.

Ông Vũ Đình Hưng (47 tuổi, quê Phú Thọ) có trình độ Tiến sĩ Quản lý giáo dục, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và cao cấp lý luận chính trị. Trước khi đứng đầu ngành giáo dục, ông từng là Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên.

Tháng 4/2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang. Từ tháng 7/2025, ông tiếp tục giữ chức vụ này sau khi Tuyên Quang và Hà Giang sáp nhập.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Hưng là Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, phụ trách phối hợp điều hành các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến kỳ thi.