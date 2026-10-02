Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an), cho biết tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an quý III/2026, diễn ra chiều 1/10.

Theo đại diện Cục An ninh điều tra, quá trình điều tra bước đầu xác định, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc, thống nhất cách thức tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Cụ thể, việc bố trí giám thị coi thi, đánh số báo danh tại các phòng thi được thực hiện theo hướng tạo điều kiện để thí sinh hỗ trợ nhau. Một số giám thị còn tạo điều kiện cho thí sinh trao đổi trong quá trình làm bài.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Cơ quan điều tra cũng xác định có việc chỉ đạo giáo viên giải đề thi, trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho thí sinh.

Theo thông tin được công bố tại họp báo, những hành vi sai phạm xảy ra tại tất cả các phòng thi và ở tất cả các môn thi tại điểm thi này. Cơ quan điều tra đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi, đồng thời tác động tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và niềm tin xã hội đối với công tác tổ chức các kỳ thi.

41 bị can đã bị khởi tố

Cùng với ông Vũ Đình Hưng, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 41 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trong số này có ông Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; 4 cán bộ giám sát thuộc hai tổ kiểm tra được phân công tại điểm thi; bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi; cùng một số cán bộ quản lý, giáo viên được phân công làm thư ký, giám thị và phục vụ tại điểm thi.

Trước đó, vụ việc được phát hiện sau khi kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang xuất hiện nhiều điểm số bất thường. Theo thông tin được công bố, điểm thi này có 328 thí sinh, trong đó số lượng thí sinh đạt điểm 10 môn Toán ở mức rất cao, điểm trung bình đạt khoảng 9,58.

Cơ quan chức năng sau đó tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ dấu hiệu vi phạm trong quá trình tổ chức kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có phương án tổ chức thi lại đối với các thí sinh thuộc điểm thi này.

Vụ án hiện tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.