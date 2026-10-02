Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

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Chiều 1/10, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 2026.

Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) cho biết, kết quả điều tra đến nay xác định, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao.

Cụ thể, các bị can bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để thí sinh có thể hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài; giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh trao đổi trong quá trình làm bài; chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi nhắc đáp án, hướng dẫn thí sinh làm bài.

Theo đại diện A09, hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi, với tất cả các môn thi, làm cho kết quả kỳ thi không bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.

Cơ quan điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi, đồng thời tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo cũng như niềm tin của xã hội đối với công tác tổ chức các kỳ thi.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can, gồm: Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; 4 cán bộ giám sát thuộc hai tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công giám sát tại điểm thi.

Các bị can còn có Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, làm Trưởng điểm thi; Nguyễn Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Phó Trưởng điểm thi; Vũ Thị Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào, Phó Trưởng điểm thi.

Ngoài ra, 31 bị can là giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, được phân công làm thư ký, giám thị, ủy viên, phục vụ tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Các bị can bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".