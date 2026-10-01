Khởi tố Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang

Liên quan sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can, trong đó có 31 bị can là giáo viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Chiều 1/10, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an), thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xác định vi phạm xảy ra tất cả phòng thi và môn thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang. Ảnh: Minh Hằng/Quang Bình TV.

Kết quả điều tra đến nay xác định sai phạm bước đầu của tập thể Ban hội đồng thi. Các bị can đã bàn bạc với nhau về cách thức hỗ trợ thí sinh, bố trí giám thị, tạo điều kiện để thí sinh trao đổi, chỉ đạo giáo viên giải đề, vào phòng thi nhắc đáp án cho thí sinh.

Trước khi vụ án được chuyển về Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Trong số những bị can được công bố danh tính có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi; ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thư ký điểm thi; bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy (45 tuổi), giáo viên môn Ngữ văn, Thư ký điểm thi, đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".