Khởi tố Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, kết quả điều tra xác định trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc, lên phương án tạo điều kiện cho thí sinh làm bài.

Cụ thể, các sai phạm bao gồm: bố trí giám thị coi thi và sắp xếp số báo danh để thí sinh dễ dàng hỗ trợ nhau; giám thị trực tiếp lơi lỏng để thí sinh trao đổi; thậm chí chỉ đạo giáo viên giải đề và vào tận phòng thi để nhắc đáp án cho thí sinh.

Những hành vi này xảy ra ở tất cả các phòng thi và mọi môn thi, khiến kết quả kỳ thi mất đi tính nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.

"Chúng tôi xác định vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục đào tạo, niềm tin của xã hội", Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Cục trưởng Cục A09 thông tin tại họp báo.

Trước đó, điểm thi môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang từng gây xôn xao dư luận khi có tới 147/328 thí sinh đạt điểm 10, 299 em đạt từ 9 điểm trở lên, điểm trung bình đạt khoảng 9,58 (cao nhất cả nước). Ngày 2/7, Bộ GD&ĐT đã lập tổ công tác kiểm tra, xác minh.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang lần lượt khởi tố các bị can do vướng vào "bệnh thành tích", tiêu biểu như giáo viên Nguyễn Hà Duy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang Nguyễn Thị Hằng, Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng cùng nhiều cán bộ, giáo viên khác.

Đến ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định rút toàn bộ hồ sơ vụ án từ Công an tỉnh Tuyên Quang để trực tiếp thụ lý, điều tra mở rộng.