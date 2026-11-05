Khởi tố giám đốc nổi tiếng với câu nói 'HDPE là ngon luôn'

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến (SN 1976, trú tại thôn Quảng Uyên, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiến tại cơ quan Công an. Ảnh CAHY

Bị can Hiến bị điều tra về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa HDPE, cung cấp sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp này bị xác định đã không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Qua xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền thuế bị trốn lên tới gần 1,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hiến từng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội thông qua câu nói “HDPE là ngon luôn” trong một video đăng tải trên TikTok. Câu nói này nhanh chóng lan truyền, trở thành trào lưu và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nguyễn Văn Hiến từng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội thông qua câu nói “HDPE là ngon luôn”. Ảnh CAHY

Sau khi nổi tiếng, Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ những nội dung liên quan đến đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.