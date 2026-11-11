Khởi tố giám đốc mượn máy móc hơn 6 tỷ đồng rồi bán cho cơ sở phế liệu

Ngày 11/11, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Như Long (60 tuổi, ngụ phường Bình Phú, TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (địa chỉ tại TP Cần Thơ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Như Long. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2025, ông Long đưa ra thông tin gian dối về việc mượn máy móc đưa về nhà máy tại TP Cần Thơ để phục vụ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành nhựa.

Tin tưởng Long, một phó giám đốc công ty tại TPHCM đã đồng ý cho mượn hệ thống máy tái chế nhựa PET và máy tách màu trong thời hạn 2 tháng. Tổng giá trị số máy móc được xác định là hơn 6,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận và vận chuyển toàn bộ máy móc về TP Cần Thơ, Long không sử dụng vào mục đích như cam kết mà liên hệ các cơ sở thu mua phế liệu để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Long có dấu hiệu cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.